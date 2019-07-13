Козенко: телемост показал, что украинцам и россиянам нечего делить

Прошедший телемост показал, что украинцам и россиянам нечего делить, однако говорить о переговорах на политическом уровне пока преждевременно, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко . Его слова передает РИА «Новости».

12 июля впервые за последние несколько лет между Россией Украиной в эфире канала «Россия 1» прошел телемост. Представители культуры, науки и спорта обсудили объединяющие факторы двух стран.

"Простые люди — украинцы и россияне — заявили открыто, на весь мир, что им нечего делить. Огромное уважение — тем известным людям, которые не побоялись преследований СБУ и украинских бандеровцев, наверняка уже готовящим вёдра грязи для своих же соотечественников", — сказал Козенко, выразив сожаление, что пока о переговорах на политическом уровне говорить преждевременно.

По его оценке, до тех пор, пока на юго-востоке Украины продолжается конфликт, о мирных политических телемостах не может быть и речи. «Для этого нужно, прежде всего, перестать отрицать очевидное и набраться мужества, чтобы начать серьезные переговоры — пежде всего, с лидерами ДНР и ЛНР», — отметил парламентарий.