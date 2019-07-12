Шульгин заявил о кризисе в ОЗХО

Об этом сообщает РИА Новости.

«ОЗХО переживает глубокий кризис — разлад её деятельности, предельная политизация. И это не сегодня случилось, а гораздо раньше. Полностью забыта практика принятия консенсусных решений», — сказал он.

Шульгин в качестве примера привёл скандал вокруг доклада миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии . Данный документ касался расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года.

«Это ещё один детонатор центробежных тенденций в нашей организации. Причём история эта уже вышла далеко за пределы ОЗХО. Какое-то время это всё происходило в кулуарах ОЗХО, только делегации были в курсе, но теперь об этом говорят и вне ОЗХО», — добавил он.

Российский постпред выразил надежду на то, что организация вернётся к нормальной работе.

Ранее в интернете появился внутренний документ ОЗХО, в котором эксперты организации делают вывод, что цистерны с хлором, использованные для «химатаки» в сирийской Думе, скорее всего, были не сброшены с воздуха, как утверждалось ранее, а занесены вручную. Однако в своём отчёте, посвящённом инциденту в Думе в апреле 2018 года, ОЗХО игнорирует эти заключения специалистов, которые могут стать подтверждением того, что химатака была постановочной и служила оправданием для нанесения западной коалицией ударов по объектам правительственных войск Сирии.