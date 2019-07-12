Россия попробует договориться с Грузией о мире

Встреча Косачева и депутатов от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии запланирована на понедельник, 15 июля.

По словам Косачева, на встречи стороны будут думать над тем, как преодолеть кризис в российско-грузинских отношениях.

"В том числе через налаживание межпарламентского диалога", — добавил Косачев.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.