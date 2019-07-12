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Россия попробует договориться с Грузией о мире 

Газета.Ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что встретится с грузинскими депутатами и поговорит о будущем отношений двух стран, передает ТАСС.
Встреча Косачева и депутатов от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии запланирована на понедельник, 15 июля.
По словам Косачева, на встречи стороны будут думать над тем, как преодолеть кризис в российско-грузинских отношениях.
"В том числе через налаживание межпарламентского диалога", — добавил Косачев.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск пообещал Грузии поддержку ЕС в ситуации с Россией.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.
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Комментарии2
Политика , В мире , Сергей Гаврилов , Дональд Туск , Владимир Путин , Константин Косачев , ЕС , Комитет Совета Федерации по международным делам , Европейский совет , Госдума , ИТАР-ТАСС , Грузия
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