«Единая Россия» решила поддержать Развожаева 

«Единая Россия» поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и будет работать вместе с ним на благо города, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
Турчак назвал закономерной отставку Дмитрия Овсянникова. По его словам, бывший глава Севастополя не оправдывал вложенные в развитие города средства.
«На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств. Крайне важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей. К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы», — отметил Турчак.
Главной задачей, которая стоит перед новым руководителем региона, Турчак назвал улучшение качество жизни севастопольцев.
«Необходимо, чтобы каждый представитель власти на своем участке делал все возможное, чтобы развивать Севастополь. Нужно слушать и слышать людей. Внимательно относиться к каждой просьбе и жалобе, вместе с жителями делать город лучше и идти вперед», — заключил Турчак.
Напомним, в четверг, 11 июля, Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев.