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Путин встретился с новым главой Севастополя 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился с Михаилом Развожаевым, которого назначил врио губернатора Севастополя.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», — сообщается на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Развожаева врио главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова, который подал заявление об уходе по собственному желанию.
Развожаев — глава исполкома Общероссийского народного фронта, член Центрального штаба ОНФ с 17 декабря 2018 года, с октября 2014 по октябрь 2018 года был замминистра России по делам Северного Кавказа. Осенью прошлого года недолгое время занимал должность врио главы Хакасии. Проходил обучение в I потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
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Политика , Владимир Путин , Дмитрий Овсянников , РАНХиГС , Севастополь
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