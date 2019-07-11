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Киев представил свою версию разговора Путина с Зеленским 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Reuters
Администрация президента Украины Владимира Зеленского заявила, что ключевым вопросом его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным было освобождение арестованных в России украинских моряков.
«Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в «нормандской формате», — сообщается на сайте администрации украинского президента.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский провели телефонные переговоры, и обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, а также «совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц».
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Политика , В мире , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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