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Путин впервые поговорил с Зеленским 

Рамблер 48 минут назад
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков.
По словам пресс-секретаря, инициатором телефонного разговора стала украинская сторона.
Песков рассказал, что Путин и Зеленский договорились о продолжении работы на экспертном уровне по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц» и обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.
8 июля Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путины в Facebook и предложил встретиться в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Президент России поддержал инициативу, но отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
Комментарии141
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин
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