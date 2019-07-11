Путин впервые поговорил с Зеленским

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря, инициатором телефонного разговора стала украинская сторона.

Песков рассказал, что Путин и Зеленский договорились о продолжении работы на экспертном уровне по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц» и обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.