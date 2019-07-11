Врио главы МВД по Республике Крым стал генерал-майор полиции Павел Каранда, следует из данных на сайте ведомства.
Глава пресс-службы МВД по Крыму Ольга Кондрашова заявила агентству «Крыминформ», что Олег Торубаров освобожден от должности главы ведомства.
«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по РК. Он сейчас находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел РФ», — сказала Кондрашова.
Президент России Владимир Путин назначил Торубарова главой МВД по Крыму в конце августа 2018 года. С августа 2013 года Торубаров занимал должность начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому Краю.