Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму сменился глава МВД 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Врио главы МВД по Республике Крым стал генерал-майор полиции Павел Каранда, следует из данных на сайте ведомства.
Глава пресс-службы МВД по Крыму Ольга Кондрашова заявила агентству «Крыминформ», что Олег Торубаров освобожден от должности главы ведомства.
«Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от ранее занимаемой должности министра внутренних дел по РК. Он сейчас находится в Крыму, является пенсионером органов внутренних дел РФ», — сказала Кондрашова.
Президент России Владимир Путин назначил Торубарова главой МВД по Крыму в конце августа 2018 года. С августа 2013 года Торубаров занимал должность начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому Краю.
Rambler News Service: последние новости
Путин сменил главу Севастополя МИД назвал ругань грузинского журналиста в адрес Путина «беспрецедентной по своей низости» Дом.РФ ответил на заявление Матвиенко о проверке расходов госкорпорации
Политика , Ольга Кондрашова , Павел Каранда , Владимир Путин , МВД , Крыминформ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые поговорил с Зеленским141
Путин принял решение по Севастополю26
Президент Грузии сделала заявление о туристах из РФ144
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью6
«В разы превышает ущерб»: суд арестовал у Абызова 20 млрд9
Видео
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
00:53
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
В мире Конфликты
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение