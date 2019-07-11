Президент России Владимир Путин заинтересовался идеей президента Украины Владимира Зеленского о встрече по Украине с участием лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции, передает ТАСС.
Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.
«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным», — сказал он.
При этом российский лидер отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, «это очевидная речь».
«Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — продолжил президент.
Также он добавил, что не знает, как отреагировали на предложение другие участники предложенного формата.
По его словам, «это все вопросы, которые подлежат проработке».
8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путины в Facebook и предложил встретиться в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.