Путин отреагировал на инициативу Зеленского

Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.

«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, «это очевидная речь».

«Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — продолжил президент.

Также он добавил, что не знает, как отреагировали на предложение другие участники предложенного формата.

По его словам, «это все вопросы, которые подлежат проработке».