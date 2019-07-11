Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин отреагировал на инициативу Зеленского 

Рамблер + ещё 5 9 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заинтересовался идеей президента Украины Владимира Зеленского о встрече по Украине с участием лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции, передает ТАСС.
Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.
«Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным», — сказал он.
При этом российский лидер отметил, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, «это очевидная речь».
«Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — продолжил президент.
Также он добавил, что не знает, как отреагировали на предложение другие участники предложенного формата.
По его словам, «это все вопросы, которые подлежат проработке».
8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путины в Facebook и предложил встретиться в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Комментарии83
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Германия , США , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «мытищинском аду» погибла женщина32
Зеленский потребовал люстрации Порошенко4
«Завязалась драка»: Полковник МВД устроил дебош в метро
Иван Дорн решился на концерт в Грузии4
Меркель нашла способ побороть недуг4
Видео
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
00:53
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
В мире Конфликты
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
00:19
Задержан замглавы Пенсионного фонда России
Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение