За спиной у Зеленского: Россия поддержала украинскую оппозицию

Премьер-министр России встретился с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и главой ее политсовета Виктором Медведчуком накануне.

В ходе встречи Медведев среди прочего похвалил Медведчука за занятие гуманитарной миссией по обмену удерживаемыми лицами, а президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал за невнятность сигналов о проводимом курсе.

На ней же премьер упомянул о двух вариантах решения газовых вопросов между Россией и Украиной — продление действующих контрактов и создание консорциума.

По мнению автора «Газеты.ru», встреча Медведева с Медведчуком и Бойко «выглядела как» прямая поддержка «Оппозиционной платформы», Медведев «этого не скрывал» и даже «намекал», что у оппозиции получается договариваться с Россией лучше действующей власти.