За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией

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За спиной у Зеленского: Россия поддержала украинскую оппозицию 

Рамблер 42 минуты назад
Встреча Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком — прямая поддержка Россией украинской оппозиции. Об этом пишет «Газета.ru».
Премьер-министр России встретился с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и главой ее политсовета Виктором Медведчуком накануне.
В ходе встречи Медведев среди прочего похвалил Медведчука за занятие гуманитарной миссией по обмену удерживаемыми лицами, а президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал за невнятность сигналов о проводимом курсе.
На ней же премьер упомянул о двух вариантах решения газовых вопросов между Россией и Украиной — продление действующих контрактов и создание консорциума.
По мнению автора «Газеты.ru», встреча Медведева с Медведчуком и Бойко «выглядела как» прямая поддержка «Оппозиционной платформы», Медведев «этого не скрывал» и даже «намекал», что у оппозиции получается договариваться с Россией лучше действующей власти.
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Политика , Видео , Статьи , Дмитрий Медведев , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Газета.Ru
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