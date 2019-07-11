Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США

Куба и Москву с визитом прибыл президент Боливии Эво Моралес, который намерен укрепить политические и военные связи с Россией . При этом Боливия находится в зоне риска — США недовольны желанием Моралеса выдвигаться на четвертый президентский срок. Эта страна может подвергнуться такому же давлению, как Венесуэла Никарагуа , которые советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал «тройкой тирании». Вашингтон и Москва ведут битву за влияние в Латинской Америке, пока страны ЕС активно торгуют с государствами региона.

Как заявила пресс-служба Кремля , президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес в ходе встречи обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

В настоящее время Боливия хочет избавиться от американских военных самолетов. Накануне визита Моралес заявил, что страна рассматривает возможность замены учебных самолетов США Т-33 на российские.

«Да, особенно по заявлению от Военно-воздушных сил есть большой интерес к приобретению российской военной техники, как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг», — заявил Моралес.

Активизация сотрудничества с Боливией для Москвы — возможность укрепления связей с Латинской Америкой, где в последнее время происходят серьезные политические изменения.

В соседней Бразилии к власти пришел правый политик Жаир Болсонару, который ориентируется на США. В другой латиноамериканской стране — Эквадоре — президент Ленин Морено принял решение выдворить из посольства своей страны в Лондоне основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Критики эквадорского президента обвинили его в предательстве, заявив, что он поддался давлению США.

Что же касается эксцентричного Моралеса, который любит жевать листья коки, то он представляет себя активным борцом против капитализма и всевластия США. «Очень важно, что мы сами отвечаем за себя, мы освободились от диктата США», — сказал Моралес во время своего выступления на панели дискуссионного клуба «Валдай» в 2018 году. Он также отметил, что при его руководстве страна смогла избавиться от давления МВФ и американских военных советников.

В Москву Моралес прилетел незадолго до выборов, которые пройдут в октябре и станут для боливийского президента попыткой избраться на четвертый срок подряд. Инициатива была одобрена Верховным судом страны, хотя в 2016 году жители выступили против на референдуме.

При этом у Моралеса есть успехи. «Боливийская экономика неуклонно растет, а значительное сокращение бедности способствует укреплению достижений администрации», — пишет обозреватель издания Fair Observer Хавьер Аларкон, отмечая, что за 10 лет, по данным статистики Всемирного Банка, уровень бедности снизился на 20%.

Но, несмотря на все достижения, Боливия вскоре может оказаться четвертой в списке стран, которые советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон недавно назвал «тройкой тираний», куда он включил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил ведущий эксперт Института Катона в Вашингтоне Хуан Карлос Идальго.

«Я не удивлюсь, если к концу года Моралес столкнется с сильным международным остракизмом за демонтаж демократических институтов Боливии. Это сценарий, когда российская дипломатическая поддержка всегда пригодится, что могут подтвердить Даниэль Ортега в Никарагуа и Николас Мадуро в Венесуэле», — говорит эксперт.

В последние годы Венесуэла стала главным военно-политическим партнером Москвы в регионе. Речь не только о продаже оружия. Так, например, военные аэропорты Венесуэлы используются Россией для дозаправки дальних бомбардировщиков Ту-160 при перелетах на большие расстояния. Москва также активно сотрудничала со страной в сфере нефтедобычи. Общая сумма кредитов, выданных Каракасу, оценивается в $17 млрд Однако нестабильная обстановка в Венесуэле сегодня делает экономическое сотрудничество с Каракасом весьма рискованным, а возможная смена правительства Мадуро напрямую грозила российским компаниям.

При этом присутствие России в Венесуэле заставило США налаживать диалог с Москвой, после того, как попытки свергнуть Мадуро не удались.

Несмотря на то что страны находятся по разные стороны баррикад, в Венесуэле, где США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо , диалог принес определенные результаты. Гуайдо недавно заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной. Оппозиционер признался, что он и его сторонники внимательно прислушиваются «к тому, что говорили и говорят российский и французский лидеры».

Россия также в последнее время активизировала отношения и со своим старым партнером — Кубой. В октябре Гавану может посетить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , цель которого — развитие экономических связей. О возвращении роccийской военной базы на Кубу речи не идет, заявляют кубинские власти.

Активизация российско-кубинского диалога происходит на фоне ухудшения отношений Кубы и США. Администрация Дональда Трампа фактически свернула политику нормализации в отношении островного государства, которую начала администрация Барака Обамы . Предшественник Трампа возобновил отношения с Гаваной, а также посетил эту страну на излете своего президентства.

Еще одна страна, где российское присутствие также заметно, — Никарагуа. Так, в начале 2015 года Россия и Никарагуа подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода кораблей ВМФ России в порты этой латиноамериканской страны.

В 2016 году Москва также поставила Никарагуа партию танков Т-72 и заинтересована в дальнейшем военном сотрудничестве с этой страной. Однако положение в Никарагуа нестабильно: старый враг США, президент Даниэль Ортега снова впал в немилость из-за недавних жестких расправ над протестующими против его власти. В июне США ввели санкции против ближайших соратников Ортеги.

Стоит отметить, что ранее начальник Главного разведывательного управления ( ГРУ Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков обвинил США в попытке установить полный контроль над Латинской Америкой. По его словам, Вашингтон действует «без оглядки на нормы международного права».

«Администрация США рассматривает Латинскую Америку как зону стратегически важных национальных интересов и прилагает значительные усилия для установления полного контроля над регионом», — сказал Костюков.

Констатируя этот факт, Москва заявила о намерении действовать дипломатически. Несмотря на то что среди российского политического истеблишмента есть «беспокойные сердца», помнящие славные времена Эрнесто Че Гевары, нынешнее руководство России мыслит исключительно прагматично. Как отмечает на своем сайте российский МИД, Москва «продолжает линию на прагматичное и деидеологизированное взаимодействие с латиноамериканскими партнерами, сотрудничество с регионом не направлено против кого-либо. Россия заинтересована в сильной, экономически устойчивой и политически сплоченной Латинской Америке, которая имеет все возможности стать одной из опор формирующегося многополярного мира».

Дальнейшему формированию этого мира может помочь усиление экономических связей России и Латинской Америки. По данным МИД РФ, объем торговли со странами Латинской Америки в 2018 году составил $16 млрд, на 10,4% больше, чем в 2017 году. Правда, несмотря на рост, эти цифры несравнимы с объемом торговли Латинской Америки со странами ЕС, который в 2016 году составлял $235 млрд