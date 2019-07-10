Беглов заявил о необходимости навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге

Система работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Петербурге нуждается в реформировании. Об этом в среду сообщил врио губернатора города Александр Беглов в видеообращении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются — ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе", — сказал Беглов.

Он также отметил, что полностью поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), направленные на решение возникающих проблем, и отметил оперативную работу правоохранительных органов

В среду председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил журналистам, что ГИК будет принимать "жесткие меры" к ИКМО, в отношении которых будут выявлены нарушения.

Ранее сообщалось, что горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости — организовать работу в нерабочие часы по будням. Также ГИК Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.