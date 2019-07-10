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Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора «Рустави-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал грубый выпад гендиректора телеканала "Рустави-2" Николоза Гварамии в адрес грузинских производителей вина, экспортируемого в Россию.
Гварамия грубо прокомментировал решение президента Владимира Путина не вводить санкции в отношении Тбилиси. Он потребовал от производителей вина и минералки продавать продукцию на Украине и заявил, что они "насилуют" народ, сохраняя торговые отношения с Москвой. Гварамия также заявил, что "плевать хотел" на грузинские товары, поставляемые в Россию.
По мнению парламентария, на фоне таких высказываний спрос на грузинский алкоголь может снизиться.
"Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный", — написал Пушков в твиттере.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали больше 200 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне уличных беспорядков назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. После этого Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Позднее ведущий авторской программы "P. S. " на телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес российского президента. Поступок ведущего вызвал возмущение у зрителей. Сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить его и гендиректора канала. Руководство "Рустави-2" назвало ситуацию неприемлемой и отстранило журналиста от работы на два месяца. Извиняться представители канала отказались.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Тбилиси. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление об ограничительных мерах. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина.
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Политика , Саломе Зурабишвили , Алексей Пушков , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума , Грузия , Москва , Тбилиси
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