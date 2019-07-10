План команды Зеленского высмеяли

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, что они думают о плане команды Зеленского относительно возвращения Украиной Донбасса.

52% респондентов ответили, что план им кажется гениально смешным, но никак не серьезным.

37% опрошенных уверены в том, что цели возвращать Донбасс у Украины нет, ведь тогда многие страны, такие как США, перестанут выступать ее спонсором.

11% россиян считают, что план по возращению Донбасса является вполне приемлемым и может быть рассмотрен их властями.

Всего в опросе приняли участие 6 736 человек.

Лидер «Слуги народа» назвал информацию ключевым видом вооружения в войне в Донбассе и выразил уверенность, что всю информацию жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик черпают из российских телеканалов.

По этой причине власти Украины должны сначала вернуть этих людей ментально. Следом Киев займется экономическим развитием Донбасса.