Совет Федерации просит Счетную палату в шестой раз проверить ДОМ.РФ

"Вся отчетность финансового института развития в жилищной сфере раскрывается в соответствии с законом "Об акционерных обществах", отчетность и решения коллегиальных органов находятся в открытом доступе, — отметили в ДОМ.РФ. — Проверка в части хода реализации мероприятий нацпроекта "Жилье и городская среда" проводится Счетной палатой в настоящее время. На постоянной основе ДОМ.РФ направляет информацию и материалы в Счетную палату согласно запросам".

По мнению источника, близкого к правительству, озвученное предложение "проводить проверки, которые уже проводятся", вызывает вопрос в части взаимодействия. "Не до конца понятно, как можно не быть в курсе ситуации в организации, в набсовет который входят", — отмечает источник.