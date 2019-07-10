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Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Global Look Press
Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал о сотрудничестве ведомства с Генпрокуратурой Украины. По его словам, между двумя прокуратурами ведется постоянное взаимодействие по вопросам правовой помощи по уголовным делам и выдачи.
Так, в 2019 году в Киев было направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Генпрокуратура Украины удовлетворила пять из них. В трех было отказано, сообщает РИА Новости. Также российской стороной было направлено 82 запроса о правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве российских следственных органов. Киев исполнил 74 из них, а отказал в 16.
Генпрокуратура России в текущем году получила от украинской 32 запроса о выдаче. 11 были удовлетворены, по четырем было отказано. Еще два запроса отсрочены.
Сотрудничество между ведомствами ведется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и других договоров.
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Политика , Александр Куренной , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Киев
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