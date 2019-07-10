Грузинские депутаты " Альянса патриотов" намерены посетить Москву

Депутаты партии 24 июня заявили, что из-за обострения ситуации с Россией отказываются ехать в Москву, где должны были принять участие на форуме "Развитие парламентаризма".

"Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход", — написала Инашвили на своей странице в Facebook.

Она выразила уверенность, что визит в Москву принесет Грузии добро. Депутат назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.

"Альянс патриотов" — единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами.