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Грузинские депутаты " Альянса патриотов" намерены посетить Москву 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы "принести добро" своей стране, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Депутаты партии 24 июня заявили, что из-за обострения ситуации с Россией отказываются ехать в Москву, где должны были принять участие на форуме "Развитие парламентаризма".
"Не скрою, эти дни были очень напряженными. Мы трудились с нашей стороны с целью урегулирования ситуации, и я довольна, что наш труд имеет первый результат. Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход", — написала Инашвили на своей странице в Facebook.
Она выразила уверенность, что визит в Москву принесет Грузии добро. Депутат назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.
"Альянс патриотов" — единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами.
Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи. По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.
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Комментарии5
Политика , Видео , В мире , Ирма Инашвили , Владимир Путин , Госдума , Грузия , Москва
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