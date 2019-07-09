«Он им шанс дает — образумиться»: Володин о словах Путина про Грузию

«Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает — образумиться», — приводит ТАСС слова Володина.

Ранее Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».