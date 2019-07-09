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«Он им шанс дает — образумиться»: Володин о словах Путина про Грузию 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Грузии прислушаться к словам президента России Владимира Путина, который отказом от санкций «дает им шанс образумиться».
«Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он им шанс дает — образумиться», — приводит ТАСС слова Володина.
Ранее Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».
Политика , В мире , Кавказ , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , ИТАР-ТАСС , Грузия
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