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Путин дал совет студентам 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский президент Владимир Путин рассказал студентам страны, чем следует заниматься по ночам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что об этом он сказал в Екатеринбурге на встрече со студентам Уральского федерального университета (УрФО), которые попросили провести "Ночь карьеры".
По мнению Путина, российская молодежь "как-то по-особенному" относится к ночам. Он подчеркнул, что такая идея ему понравилась.
Но глава страны отметил, что лучше бы студентам по ночам думать о демографии.
"По ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии", — с улыбкой сказал Путин.
Ранее чиновница посоветовала школьницам рожать вместо учебы.
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Политика , Образование , Общество , Владимир Путин , Екатеринбург
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