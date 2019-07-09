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Слова Путина не убедили Госдуму отказаться от санкций против Грузии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Госдума не будет отзывать заявление по Грузии после слов президента России Владимира Путина о нецелесообразности антигрузиских санкций, заявил депутат нижней палаты парламента Леонид Калашников. Его цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» во вторник, 9 июля.
Документ дает право кабинету министров разрабатывать ответные меры при необходимости, пояснил парламентарий.
Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.
Между тем Государственная Дума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.
В правительстве сообщили, что ознакомились с позицией депутатов, но учли и мнение президента по этому вопросу.
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Политика , Калашников Леонид Иванович , Владимир Путин , Госдума , Грузия
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