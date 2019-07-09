Слова Путина не убедили Госдуму отказаться от санкций против Грузии

Документ дает право кабинету министров разрабатывать ответные меры при необходимости, пояснил парламентарий.

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Между тем Государственная Дума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.

В правительстве сообщили, что ознакомились с позицией депутатов, но учли и мнение президента по этому вопросу.