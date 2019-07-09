Президент России Владимир Путин прокомментировал призыв депутатов Государственной думы к возбуждению уголовного дела в отношении телеведущего грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии. Об этом сообщает ТАСС.
«Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал Путин, общаясь с журналистами в Екатеринбурге.
Накануне члены Совета Государственной думы РФ выступили за экстрадицию Георгия Габунии и возбуждение против него уголовного дела.
7 июля телеведущий в эфире программы «Постскриптум» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения Габунии. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу.