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«Пусть вещает дальше»: Путин о возбуждении дела против оскорбившего его Габунии 

Рамблер + ещё 4 50 минут назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал призыв депутатов Государственной думы к возбуждению уголовного дела в отношении телеведущего грузинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии. Об этом сообщает ТАСС.
«Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал Путин, общаясь с журналистами в Екатеринбурге.
Накануне члены Совета Государственной думы РФ выступили за экстрадицию Георгия Габунии и возбуждение против него уголовного дела.
Путин принял решение по Грузии
7 июля телеведущий в эфире программы «Постскриптум» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения Габунии. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу.
Политика , Видео , В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума
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