«Пусть вещает дальше»: Путин о возбуждении дела против оскорбившего его Габунии

«Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал Путин, общаясь с журналистами в Екатеринбурге.

Накануне члены Совета Государственной думы РФ выступили за экстрадицию Георгия Габунии и возбуждение против него уголовного дела.

7 июля телеведущий в эфире программы «Постскриптум» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения Габунии. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу.