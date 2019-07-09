Зеленскому не выгодно выполнять обещания

79% респондентов, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, с уверенностью утверждают о том, что обещания Украины относительно Донбасса выполнены не будут, поскольку именно невыполнение их — один из способов давления на Россию

13% россиян, наоборот, верят в то, что обещания выполнены будут, поскольку это поможет оправдать Владимиру Зеленскому статус президента.

Но 8% опрошенных решили остаться в стороне от данного вопроса, поскольку в политике они не разбираются совсем.

Всего в опросе приняли участие 6 982 человека.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин сообщил итальянской газете Corriere della Sera о том, что российско-украинский диалог станет возможен, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания относительно Донбасса.

Но, оказалось, что многие россияне не верят в это.