Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленскому не выгодно выполнять обещания 

Рамблер 10 часов назад
Фото: ТАСС
79% респондентов, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, с уверенностью утверждают о том, что обещания Украины относительно Донбасса выполнены не будут, поскольку именно невыполнение их — один из способов давления на Россию.
13% россиян, наоборот, верят в то, что обещания выполнены будут, поскольку это поможет оправдать Владимиру Зеленскому статус президента.
Но 8% опрошенных решили остаться в стороне от данного вопроса, поскольку в политике они не разбираются совсем.
Всего в опросе приняли участие 6 982 человека.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин сообщил итальянской газете Corriere della Sera о том, что российско-украинский диалог станет возможен, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания относительно Донбасса.
Но, оказалось, что многие россияне не верят в это.
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Сorriere della sera
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко увидел в Зеленском угрозу Украине19
Названа дата появления новых паспортов в РФ20
Против общей угрозы: Украина проведет телемост с Грузией85
Зеленский усилил команду футурологом
Пока вы не уснули: За оскорбление Путина заплатит Грузия39
Видео
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
02:03
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»
Оружие Армия
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности трагедии на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение