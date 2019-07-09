Грузия-online: Зурабишвили просит Россию не реагировать на радикалов, Дума готовит санкции

Грузия-онлайн. Между тем Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 9 июля, призвала руководство России не поддаваться на эскалацию, начатую радикальными силами в Грузии, сообщает. Между тем Госдума предлагает запретить ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы из России в Грузию.

«Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге сегодня.

По ее словам, мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе.

«Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по ее же характеристике "радикальными силами" и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе.

Обращаюсь к нашим гражданам, проживающим в России, я — ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство должно сделать все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно. И в конце, я обращаюсь к нашим гостям — Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена.

Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям и так будет продолжаться», — заявила Зурабишвили.

Между тем, Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник единогласно приняла постановление о заявлении «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии».

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ», — сказано в документе.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Он пояснял, что речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. По его словам, на сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили 641 миллионов долларов.