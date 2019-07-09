Лавров оценил предложение Зеленского встретиться с Путиным

Российская сторона готова рассматривать вопрос о решении конфликта в Донбассе, однако подобные заявления должны поступать по дипломатическим каналам. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что для решения ситуации в Донбассе уже созданы две группы. Первая из них была создана при поддержке Москвы и миссии ОБСЕ , в нее входят Киев, Луганск и Донецк. Вторая существует в рамках нормандского формата, входящие в него страны и стали авторами Минских соглашений.

«Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное — упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей», — отметил министр.