Российская сторона готова рассматривать вопрос о решении конфликта в Донбассе, однако подобные заявления должны поступать по дипломатическим каналам. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Речь идет о предложении президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал видеообращение к российскому коллеге Владимиру Путину. Он выразил намерение обсудить в Минске «чей Крым и кого нет в Донбассе». при этом встреча должна пройти в присутствии членов «нормандской четверки» и лидера США.
«Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договоренности», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что для решения ситуации в Донбассе уже созданы две группы. Первая из них была создана при поддержке Москвы и миссии ОБСЕ, в нее входят Киев, Луганск и Донецк. Вторая существует в рамках нормандского формата, входящие в него страны и стали авторами Минских соглашений.
«Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное — упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей», — отметил министр.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США не являются участниками нормандского процесса и не имеют отношения к подписанию Минских договоренностей. Однако именно Дональда Трампа предложил пригласить на переговоры Зеленский.