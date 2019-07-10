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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт 

RT на русском + ещё 33 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, пишет РИА Новости.
По её словам, она покидает пост, чтобы с 11 июля приступить к работе первым заместителем губернатора Челябинской области по региональной политике.
Агентство указывает, что Гехт также занимала должность зампреда комитета верхней палаты парламента по аграрной политике.
Как указал председатель этого комитета Алексей Майоров, нового замглавы вместо Гехт могут выбрать осенью, когда в палату придут новые сенаторы после губернаторских выборов.
9 июля в Совфеде сообщили, что Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий.
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Политика , Алексей Майоров , Ирина Гехт , Совет Федерации , РИА Новости , Челябинская Область
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