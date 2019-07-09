«Враждебная выходка»: Кадыров потребовал от Грузии извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от властей Грузии после того, как телеведущий Георгий Габуния в эфире канала «Рустави 2» оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом чеченский глава написал в своем телеграм-канале, передает НСН.

«Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника», — заявил Кадыров о Габунии.

Он также назвал тележурналиста «мразью и подонком». Чеченский лидер отметил, что Габунии стоит опасаться физической расправы — его «нужно запрятать за семью заборами», поскольку он может «получить по заслугам» от первого встречного.

При этом, по мнению главы Чечни, этот инцидент с матом в прямом эфире не может быть «лишь личной инициативой» — дирекция «Рустави 2» не могла не знать о выходке Габунии.

«Иначе он был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах. Против Габунии нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что терпеть «подчеркнуто враждебные выходки» со стороны Грузии нельзя, поэтому против страны нужно ввести «самые жесткие» санкции. Однако, отметил Кадыров, эти санкции не должны затрагивать грузин, являющихся российскими гражданами.

Одновременно с этим стало известно, что руководство телеканала «Рустави 2» приняло решение отстранить Габунию от эфиров.

Габуния был отстранен на два месяца. После этого он сможет вернуться к работе над своей авторской передачей. Такое решение возмутило многих зрителей.

Дирекция канала ранее решила не увольнять журналиста Георгия Габунию, заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия. Он пояснил, что за неприемлемые действия Габуния отстранен от работы на два месяца, однако после этого продолжит работу на телеканале. Гендиректор добавил, что произошедшее неэтично, но находится в рамках закона и конституции.

При этом у здания студии «Рустави 2» уже два дня подряд продолжается митинг — возмущенные выходкой Габунии грузины требуют его уволить. Рейтинг телеканала «Рустави 2» резко увеличился после инцидента с оскорблениями в адрес президента России.

Ранее Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента РФ и его покойных родителей в эфире своей передачи «P. S.» на телеканале «Рустави 2». На протяжении почти минуты ведущий на русском языке оскорблял Владимира Путина, его мать и отца, используя мат.

Поступок Габунии вызвал резко негативную реакцию среди грузинских политиков и широкой общественности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили «однозначно осудила» разжигание ненависти и словесную агрессию Габунии.

«Оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на «Рустави 2» — они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — написала грузинская лидер в своем твиттере.

Министерство иностранных дел Грузии выпустило официальное сообщение, также осудив речь Габунии в адрес Путина.

«Осуждаем выражение ведущего телекомпании «Рустави 2», которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения», — заявили в МИД.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подчеркнул, что мат Габунии является «абсолютно неприемлемым». Грузинский глава правительства отметил, что выходка телеведущего — это «омерзительная провокация».

В своем твиттере Пушков сообщил, что «время извинений миновало».