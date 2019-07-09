Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угрозы, петарды и антироссийские лозунги: кому невыгоден телемост между Россией и Украиной 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТРК "Звезда"
Почти три сотни радикалов собрались около здания украинского СМИ и начали поджигать файеры, забрасывать петарды, а также выкрикивать и писать антироссийские лозунги из-за решения провести телемост.
В Киеве возле здания телеканала NewsOne проходит акция протеста националистов из-за телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после многочисленных угроз украинским журналистам.
На кадрах видно, как почти три сотни радикалов собрались около здания украинского СМИ и начали поджигать файеры, забрасывать петарды, а также выкрикивать и писать антироссийские лозунги. Активисты требуют закрыть телеканалы NewsOne и «112 Украина» за «пророссийскую пропаганду».
«Проблема существует уже пять лет. Много политиков ходят на его эфиры, легализуют этот канал и говорят, что здесь полностью сбалансированная подача информации. Но по сути они пропагандируют российскую точку зрения», — заявил в эфире украинского телеканала «Общественный» одни из организаторов акции.
Сам телеканал NewsOne в своем заявлении об отмене телемоста «Надо поговорить» отметил, что это была «попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей», которая привела к «массированной информационной атаке», при этом подобные действия в отношении СМИ вернули Украину «во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».
Телемост должны были вести российские ведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель 12 июля. Оба журналиста выразили беспокойство в связи с угрозами жизни и здоровью украинских коллег и их семей.
В то же время Генеральная прокуратура Незалежной возбудила уголовное дело по статье «покушение на совершение госизмены» в отношении телеканала NewsOne. По словам генпрокурора Юрия Луценко, все причастные к попытке провести телемост — от владельца СМИ до ведущего, который анонсировал мероприятие — были вызваны на допрос.
Однако не все на Украине так отреагировали на попытку наладить диалог между двумя странами. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович подчеркнул, что журналисты попытались выполнить работу президента Владимир Зеленский, а именно сделать шаги к миру.
«Опасность — канал будет правду говорить. Вам хочется, чтобы пели песни на всех каналах, только одна песня, про одного президента? Да не будет такого никогда. Пережили Порошенко, переживем и Вас», — обратился Рабинович к Зеленскому в эфире «112 Украина».
После срыва диалога между Россией и Украиной ведущий NewsOne Руслан Коцаба заявил о намерении провести телемост с Донецком, Луганском и Крымом. По его словам, он планирует общение не с российскими СМИ, а напрямую с украинцами, живущими на перечисленных территориях.
«Считаю, нужно делать телемосты напрямую с Донецком, с Луганском, с Крымом. Ведь интересно пообщаться с украинцами, которые живут там», — сказал Коцаба.
ТК «Звезда»: последние новости
В МИД РФ отреагировали на выступление оскорбившего Путина грузинского телеведущего В Госдуме выступили за экстрадицию в РФ ведущего «Рустави 2» Евкуров назначен заместителем министра обороны РФ
Комментарии
Политика , В мире , Вадим Рабинович , Мария Ситтель , Владимир Зеленский , Андрей Малахов , Руслан Коцаба , Генпрокуратура РФ , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не смогут платить: Когда США ждет катастрофа9
Оливер Стоун взял интервью у Путина об Украине16
Давят на психику: Как крадут деньги у россиян3
Россиянин сжег квартиру и обвинил кота-«курильщика»
Зеленский изменил отношение к русскому языку25
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
04:56
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» наказали
Кавказ В мире
10:01
Пока вы не уснули: Зеленский сделал предложение Путину
В мире
01:11
США показали кабину секретного бомбардировщика B‐2
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение