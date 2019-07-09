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Законопроекты об электронных трудовых книжках внесли в Госдуму 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Российское правительство внесло в Госдуму законопроекты, предполагающие переход на электронные трудовые книжки. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
Первый проект закона предлагает обеспечить возможность ввести сведения о трудовой деятельности в электронной форме. Речь идет об информации о работнике, его профессии, стаже работы, переводах и увольнениях, а также основаниях для разрыва трудового договора. Работодатели будут вносить эти данные в информационную систему Пенсионного фонда (ПФР).
Еще один законопроект подразумевает введение с 2020 года обязанности работодателя представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Таким образом, с 2021 года бумажные трудовые книжки будут вестись только для тех, кто подал об этом заявление до конца 2020 года.
Работники, которые не подали такое заявление, получат книжки на руки, а сведения об их рабочем стаже продолжат вести в электронном виде. Граждане, которые только поступают на работу, бумажные трудовые книжки оформлять не будут.
В последнем законопроекте говорится о том, что за нарушение сроков предоставления необходимых данных или их неполноту и недостоверность работодатели будут нести административную ответственность.
Ранее сообщалось, что на заседании правительства в подмосковных Горках премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость перехода россиян на электронные трудовые книжки. По его мнению, бумажные носители устарели, оформление книжек только увеличивает расходы работодателя.
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Комментарии8
Политика , Дмитрий Медведев , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Правительство РФ
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