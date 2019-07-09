Законопроекты об электронных трудовых книжках внесли в Госдуму

Российское правительство внесло в Госдуму законопроекты, предполагающие переход на электронные трудовые книжки. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

Первый проект закона предлагает обеспечить возможность ввести сведения о трудовой деятельности в электронной форме. Речь идет об информации о работнике, его профессии, стаже работы, переводах и увольнениях, а также основаниях для разрыва трудового договора. Работодатели будут вносить эти данные в информационную систему Пенсионного фонда (ПФР).

Еще один законопроект подразумевает введение с 2020 года обязанности работодателя представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Таким образом, с 2021 года бумажные трудовые книжки будут вестись только для тех, кто подал об этом заявление до конца 2020 года.

Работники, которые не подали такое заявление, получат книжки на руки, а сведения об их рабочем стаже продолжат вести в электронном виде. Граждане, которые только поступают на работу, бумажные трудовые книжки оформлять не будут.

В последнем законопроекте говорится о том, что за нарушение сроков предоставления необходимых данных или их неполноту и недостоверность работодатели будут нести административную ответственность.