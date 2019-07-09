Путин дал эксклюзивное интервью Стоуну

Новая картина Стоуна «В борьбе за Украину» была впервые показана на кинофестивале в итальянской Таормине. Фестиваль проходил 30 июня — 6 июля.

По словам самого американского режиссера, одним из посылов фильма является то, что Украина, будучи партнером России, была в разы мощнее, чем сейчас, когда является партнером Запада.

Интервью Стоуну для этой ленты дал президент России. Владимир Путин рассказал режиссеру о том, как относится к властям Украины, а также о керченском инциденте.

«Порошенко устроил эту провокацию специально», — высказал мнение Путин.

По словам российского лидера, экс-президент Украины, понимая, что не будет поддержан жителями юга и востока страны на выборах, решил обострить обстановку, ввести военное положение и, возможно, даже перенести голосование. Все это было необходимо Петру Порошенко ради удержания власти.