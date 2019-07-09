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Путин дал эксклюзивное интервью Стоуну 

Рамблер + ещё 24 22 минуты назад
Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну для документального фильма режиссера об Украине. Об этом сообщает Первый канал.
Новая картина Стоуна «В борьбе за Украину» была впервые показана на кинофестивале в итальянской Таормине. Фестиваль проходил 30 июня — 6 июля.
По словам самого американского режиссера, одним из посылов фильма является то, что Украина, будучи партнером России, была в разы мощнее, чем сейчас, когда является партнером Запада.
Интервью Стоуну для этой ленты дал президент России. Владимир Путин рассказал режиссеру о том, как относится к властям Украины, а также о керченском инциденте.
«Порошенко устроил эту провокацию специально», — высказал мнение Путин.
По словам российского лидера, экс-президент Украины, понимая, что не будет поддержан жителями юга и востока страны на выборах, решил обострить обстановку, ввести военное положение и, возможно, даже перенести голосование. Все это было необходимо Петру Порошенко ради удержания власти.
Комментарии62
Политика , Видео , Общество , Керченский пролив , Петр Порошенко , Оливер Стоун , Владимир Путин
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