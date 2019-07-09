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Россиянам нашли альтернативу Грузии 

News.ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: News.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил россиянам альтернативу отдыха в Грузии.
У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян, — приводит его слова РИА Новости.
Он также отметил, что Азербайджан и Армения, могут «не в полном объёме» заменить грузинское направление.
Кривоносов пояснил, что запрет авиасообщения между странами с 8 июля скажется не на российских туристах, а исключительно на экономике Грузии. При этом он выразил сожаление из-за того, что отношения между Москвой и Тбилиси испортились.
Эта страна всегда была братской и исторически близкой для нас. Очень печально, что образовалась подобная негативная политическая тенденция, в которой и журналисты ведут себя некрасиво, — подчеркнул депутат.
Ранее News.ru писал о том, что наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий призвал россиян бойкотировать всё, что связано с Грузией. Он подчеркнул, что оскорбления главы государства со стороны иностранца не должны оставить равнодушными граждан, уважающих свою страну.
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Комментарии
Политика , В мире , Кавказ , Сергей Кривоносов , Госдума , РИА Новости , Абхазия , Азербайджан , Армения , Грузия
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