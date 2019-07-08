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Кадыров требует судить журналиста «Рустави 2» за слова о президенте России 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни считает, что Георгий Габуния оскорбил не только Владимира Путина, а всех российских граждан.
«Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России… Против Габунии нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он также выразил уверенность, что Габуния действовал не самостоятельно.
«Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии», — добавил глава Чечни.
Накануне вечером ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию журналиста. Выступление ведущего осудили президент и премьер Грузии, МИД страны расценил его как попытку внести напряжение в двусторонние отношения. Сегодня Габунию отстранили от работы на два месяца.
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Комментарии
Политика , Георгий Габуния , Владимир Путин , МИД , Грузия , Чеченская Республика
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