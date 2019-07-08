Кадыров требует судить журналиста «Рустави 2» за слова о президенте России

«Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России… Против Габунии нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что Габуния действовал не самостоятельно.

«Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии», — добавил глава Чечни.