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Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии.
В России отреагировали на выходку "Рустави 2"
«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави — 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Глава Чечни заявил, что оскорбления в адрес президента России нельзя считать личной инициативой журналиста. По его словам, все сказанное «было задумано телеканалом, а возможно и за стенами Рустави 2», иначе Габунию сразу отключили бы от эфира.
Кадыров призвал президента и премьер-министра Грузии принести официальные извинения президенту России Владимиру Путину. По его словам, осуждения поступка со стороны грузинских официальных лиц недостаточно.
Также глава Чечни выступил за возбуждение уголовного дела в отношении Габунии.
«Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношение страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин-граждан России», — добавил Кадыров.
Накануне телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» обратился к российскому президенту Владимиру Путину — и более минуты ругался матом. После эфира жители Тбилиси вышли на стихийный митинг, требуя увольнения телеведущего. «Рустави 2» приостановил вещание на ночь, но утром возобновил работу.
Комментарии406
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Георгий Габуния , Владимир Путин , Чеченская Республика
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