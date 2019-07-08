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ЛДПР заявила о намерении сотрудничать с правительством Санкт-Петербурга 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в правительство Санкт-Петербурга и намерении конструктивно сотрудничать с городскими властями. Соответствующее заявление пресс-службы либерал-демократов поступило в понедельник в ТАСС.
В нем отмечается, что "в ходе избирательной кампании по выбору губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в правительство города и его неучастием в выборах губернатора".
"Поскольку в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с петербургским правительством было задействовано много людей, не все оказались правильно проинформированы", — утверждает партийная пресс-служба. В частности, по ее данным, исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову было сообщено, что руководство ЛДПР согласно с вхождением кандидата от ЛДПР Капитанова в правительство города, а тот в свою очередь "был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его [Капитанова] переход в структуры города". Пресс-служба поясняет, что в этих информационных связях "произошел разрыв", в результате чего "у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова был оформлен без необходимых консультаций".
"По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты, вопрос закрыт", — подчеркивается в заявлении. "Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате", — заверила пресс-служба ЛДПР.

Выборы в Петербурге

Ранее выдвинутый от ЛДПР для участия в выборах губернатора Капитанов принял предложение врио губернатора Петербурга Беглова возглавить городской комитет по межнациональным отношениям, позже он приостановил членство в ЛДПР. Для регистрации в качестве кандидата он не смог предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов.
Позже вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в открытом письме обвинил власти Петербурга в том, что они "отсекают" неугодных кандидатов с помощью муниципального фильтра, а лидер партии Владимир Жириновский утверждал, что Капитанов принял решение под давлением.
В ответ депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга, представляющие партию "Единая Россия", написали обращение к Лебедеву и Жириновскому, в котором обвинили представителей ЛДПР в попытке вмешаться в ход выборов губернатора Петербурга.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Политика , Игорь Лебедев , Александр Беглов , Владимир Жириновский , Олег Капитанов , Правительство Санкт-Петербурга , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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