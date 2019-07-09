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Лавров оценил идею Зеленского о переговорах на высшем уровне в Минске 

RT на русском + ещё 5 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием, в том числе Украины, России и США.
«Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами Минские договорённости», — сказал глава МИД.
8 июля Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске ситуацию в связи с Крымом и Донбассом при участии лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
В Берлине и Лондоне прокомментировали инициативу украинского лидера.
Как подчёркивали в Кремле, идея Зеленского встретиться в Минске будет рассмотрена.
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Комментарии
Политика , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , США
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