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В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии 

Lenta.ru + ещё 19 32 минуты назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Парламентарии просят рассмотреть целесообразность введения ограничительных экономических мер и представить предложения президенту России Владимиру Путину.
По мнению депутатов, антироссийские провокации в Грузии свидетельствуют о укреплении радикальных сил в этой стране и ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений. Введение санкций предусмотрено Федеральным законом «О специальных экономических и принудительных мерах», напомнили в Госдуме.
7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». «Рустави 2» принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника пока не собирается.
В конце июня в Совфеде рассказали о возможности введения ограничительных мер в том случае, если Тбилиси будет проводить дискриминационную политику в отношении русскоговорящих.
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.
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Комментарии32
Политика , В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Грузия
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