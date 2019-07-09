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Пушков сказал, куда Грузия может отправить свое вино 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предложение Госдумы ввести санкции против Грузии.
«Поддерживаю инициативу Госдумы. Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави», атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО — вряд ли те заплатят. Плевать в колодец надо отучать. Время извинений миновало», — написал Пушков в Twitter.
Он также отметил, что за первый квартал 2019 года объем денежных переводов из России в Грузию составил 122 млн долларов, при этом более 80% (101,6 млн) — это переводы от физических лиц.
«Те, кто пострадает в Грузии от их прекращения, должны предъявлять претензии не России, а своим властям и собственным русофобобам», — добавил Пушков.
Ранее был опубликован проект заявления Госдумы о санкциях против Грузии.
Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.
После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.
Вопрос санкций вновь возник после очередного конфликта, который произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.
После этого власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».
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Политика , Алексей Пушков , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , НАТО , Грузия
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