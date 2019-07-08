Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса

Депутат-космонавт объяснила, как с борта МКС смогла увидеть обстрел Донбасса

О том, что с орбиты можно наблюдать операцию ВСУ Елена Серова ранее заявила на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ , что вызвало критику со стороны украинских СМИ.

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — заявила в ответ на выступление представителей Украины депутат Госдумы, герой России Елена Серова.

После публикации видео выступления, ряд украинских СМИ и Telegram-каналов усомнились в том, что с борта МКС можно рассмотреть боевые действия на территории Донбасса.

В интервью «Говорит Москва» Елена Серова подчеркнула, что не только она, но и другие члены экипажа наблюдали «взрывы и вспышки» на востоке Украины.

«Куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно. Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооружённым глазом. Никаких отчётов об этом мы не писали. У меня было время между экспериментами и, подлетев к иллюминатору, я видела это всё.

Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на землю. Это было совершенно ужасное зрелище, настолько нас это потрясло, что словами не передать эти ужасы войны.

Когда на земле происходят подобные явления, это всё очень хорошо видно. Все эти вспышки, всполохи, молнии. Всё это очень хорошо наблюдается, особенно в ночное время. В ночное время очень хорошо это видно, потому что электричество выделяет очертания городов районов.

Я понимаю, что наши украинские товарищи переворачивают всё с ног на голову. Наши украинские коллеги ведут себя настолько некорректно, делают это регулярно и везде, что пришлось их немного поправить, сказав, что в ответ на их фейковые новости, у нас есть конкретная фактура».

Серова уточнила, что экспедиция, которая могла наблюдать за происходившим в Донбассе, приступила к работе 26 сентября 2014 года, и с самого начала были видны военные действия на Украине.