В Крыму призвали ООН обсудить блокаду полуострова со стороны Украины

Крымчане, в составе российской делегации, принимают участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека ( СПЧ ), которая проходит в Женеве.

"На заседании в СПЧ мы призвали ООН рассмотреть на очередной сессии проблему, затрагивающую жизненно важные права более двух миллионов крымчан граждан России. Вопрос водной блокады Крыма требует особого вмешательства и принципиальной международной оценки. Украины лишала крымского населения пресной воды Северо-Крымского канала, пытаясь спровоцировать в регионе гуманитарную и экологическую катастрофу", — сказал РИА Новости Абажер.

По его словам, международное сообщество уже как пять лет закрывает глаза на вопиющие нарушения прав крымчан со стороны Украины.

"Мы считаем форменным геноцидом со стороны киевского режима лишение населения Крыма пресной воды", — сказал общественник.

Кроме того, по его словам, украинское государство продолжает преследования крымчан по политическим мотивам, а также ограничивает их свободу передвижения.

"Ограничение свободы передвижения ведет к невозможности воссоединения семей, посещение родственников в Украине, так как люди могут быть подвергнуты уголовному преследованию, если их политические взгляды не совпадают с официальной политикой киевского режима. Мы призываем ООН положить конец ненавистнической политике киевских властей, развязанной против Крыма", — сказал Абажер.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".