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Путин назвал русских и украинцев одним народом 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом, передает РИА "Новости". Об этом он сказал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".
Глава российского государства выразил надежду, что рано или поздно "здравый смысл восторжествует".
"Я, например, считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ. По сути, это одна нация", — заявил Путин.
Он напомнил, что у России и Украины общая история и религиозная принадлежность.
Ранее Путин заявил, что в будущем российская и украинская стороны неизбежно сблизятся.
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Политика , Украина , Оливер Стоун , Владимир Путин , РИА Новости
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