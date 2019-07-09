Путин назвал русских и украинцев одним народом

Президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом, передает РИА "Новости". Об этом он сказал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Глава российского государства выразил надежду, что рано или поздно "здравый смысл восторжествует".

"Я, например, считаю, что русские и украинцы — это вообще один народ. По сути, это одна нация", — заявил Путин.

Он напомнил, что у России и Украины общая история и религиозная принадлежность.

Ранее Путин заявил, что в будущем российская и украинская стороны неизбежно сблизятся.