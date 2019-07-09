Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин призвал ученых со всего мира к сотрудничеству 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в термоядерной энергетике, природоподобных и прочих технологиях, приводит слова РИА "Новости".
Такое заявление глава РФ сделал в ходе Глобального саммита производства и индустриализации в Екатеринбурге.
По словам президента России, объединение усилий разных ученых, государств, бизнес-структур поможет достичь успеха в развитии науки и технологий. Путин отметил, что ярким примером такого сотрудничества стал международный термоядерный реактор ИТЭР.
Отмечается, что на форуме российская сторона уже успела заключить меморандум с ЮНИДО и Глобальной производственной организацией.
Ранее Путин раскрыл тайну Керченского пролива.
Газета.Ru: последние новости
Володин поспорил с мнением Путина по санкциям против Грузии WP допустила правоту Путина Путин посоветовал властям Грузии подучить историю
Политика , Наука и техника , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: За оскорбление Путина заплатит вся Грузия26
Зеленский отменил военный парад в День Независимости36
Появились подробности трагедии на «Лошарике»72
«В 100 тысяч раз»: как фонит «Комсомолец»
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке12
Видео
00:57
Зеленский отменил военный парад в День Независимости
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
02:03
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»
Оружие Армия
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности трагедии на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение