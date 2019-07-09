Путин призвал ученых со всего мира к сотрудничеству

Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в термоядерной энергетике, природоподобных и прочих технологиях, приводит слова РИА "Новости".

Такое заявление глава РФ сделал в ходе Глобального саммита производства и индустриализации в Екатеринбурге.

По словам президента России, объединение усилий разных ученых, государств, бизнес-структур поможет достичь успеха в развитии науки и технологий. Путин отметил, что ярким примером такого сотрудничества стал международный термоядерный реактор ИТЭР.

Отмечается, что на форуме российская сторона уже успела заключить меморандум с ЮНИДО и Глобальной производственной организацией.

Ранее Путин раскрыл тайну Керченского пролива.