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Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2» 

RT на русском + ещё 4 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».
Комментируя призывы возбудить в отношении журналиста уголовное дело, Путин ответил: «Много чести».
«Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — цитирует Интерфакс российского лидера.
Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров призвал возбудить дело против телеведущего «Рустави 2».
7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после того, как Габуния оскорбил в прямом эфире лидера России.
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