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Медведев пошутил о сезоне отпусков на совещании с вице-премьерами 

ТАСС + ещё 11 10 часов назад
Фото: РИА Новости/Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал традиционное по понедельникам совещание с вице-премьерами с шутки про сезон отпусков.
"Сразу видно, что настало лето, за этим столом нас стало меньше", — с улыбкой заметил председатель правительства.
У главы кабинета министров 10 заместителей, из которых семь присутствовали на нынешнем совещании.
Это первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Максим Акимов, Виталий Мутко, Юрий Трутнев.
Отсутствовали вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Козак и Константин Чуйченко.
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Политика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Юрий Борисов , Татьяна Голикова , Алексей Гордеев , Юрий Трутнев , Ольга Голодец , Константин Чуйченко , Максим Акимов , Виталий Мутко , Дмитрий Козак
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