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МИД ответил американскому дипломату на слова о Грузии 

News.ru 19 минут назад
Различные санкции США в отношении Москвы непрерывно действуют с 1974 года. Об этом заявили в МИД России, комментируя высказывание исполняющей обязанности посла Вашингтона в Тбилиси Элизабет Руд, назвавшей односторонний запрет авиасообщения с Грузией «несправедливыми, ненужными и непропорциональными» мерами.
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Хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры». Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует «рестрикционной дубинкой») стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику, — говорится в заявлении на странице российского МИД в Facebook.
В МИД насчитали 65 американских санкционных волн в отношении Москвы за это время.
Элизабет Руд 5 июля раскритиковала запрет на авиасообщение между двумя странами, а также решение непризнанной Абхазии закрыть границу с Грузией, сообщает газета «Взгляд».
Как писал News.ru, ранее статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия считает опасным продвижение идеи об ускоренном вступлении Грузии в НАТО, тем более обсуждение этого тезиса перед саммитом Альянса в Лондоне.
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Комментарии5
Политика , Видео , Григорий Карасин , МИД , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Москва , США , Тбилиси
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