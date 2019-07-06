МИД ответил американскому дипломату на слова о Грузии

Различные санкции США в отношении Москвы непрерывно действуют с 1974 года. Об этом заявили в МИД России , комментируя высказывание исполняющей обязанности посла Вашингтона в Тбилиси Элизабет Руд, назвавшей односторонний запрет авиасообщения с Грузией «несправедливыми, ненужными и непропорциональными» мерами.

Хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры». Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует «рестрикционной дубинкой») стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику, — говорится в заявлении на странице российского МИД в Facebook.

В МИД насчитали 65 американских санкционных волн в отношении Москвы за это время.

Элизабет Руд 5 июля раскритиковала запрет на авиасообщение между двумя странами, а также решение непризнанной Абхазии закрыть границу с Грузией, сообщает газета «Взгляд».