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Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину 

ТК «Звезда» + ещё 20 43 минуты назад
По словам главы украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», однажды он по просьбе своей жены попросил российского лидера стать крестным его младшей дочери.
Украинский политик Виктор Медведчук рассказал об одной услуге, которую президент России Владимир Путин оказал его семье. По словам главы украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», однажды он по просьбе своей жены попросил российского лидера стать крестным его младшей дочери. Медведчук гордится тем, что глава РФ не отказал ему в этом вопросе.
Говоря о том, видит ли крестница своего крестного, украинский политик заявил, что во время их последней встречи в Крыму, еще до 2014 года, Путин преподнес девочке в подарок букет и плюшевого медведя. Об этом Медведчук поведал телеканалу «Россия 1».
Медведчук также поделился, что помимо украинского, дочь разговаривает на русском языке, английском и французском, но отказывается от зарубежного образования, предпочитая учиться в Киеве.
Между тем, ранее глава России Владимир Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных в Донбассе. По словам президента, это является «хорошим примером работы», и если нынешняя украинская власть будет выстраивать работу в том же направлении, то можно будет многого добиться.
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Политика , Видео , В мире , Виктор Медведчук , Владимир Путин
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