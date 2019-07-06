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Медведев объявил массовую диспансеризацию россиян 

Lenta.ru + ещё 8 41 минуту назад
Фото: ТАСС
В 2019-2020 годах россияне пройдут Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сказано на официальном сайте правовой информации.
Контроль за проведением массовой диспансеризации поручен Росздравнадзору, Федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования, а также страховым медицинскими организациям.
Кроме того, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд проведут информационно-коммуникационную кампанию, направленную на популяризацию диспансеризации и профосмотров.
В мае стало известно, что в Минтруде по поручению Медведева начали готовить поправки в законодательство, согласно которым россияне получат один день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.
6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Минспорта , Минздрав РФ , Минтруд , Минкомсвязи РФ , Минтранс РФ , Минобрнауки , Росздравнадзор
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