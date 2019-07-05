Bloomberg (США): российские попытки закрепиться на Украине терпят неудачу

После того, как протестующие в 2014 году свергли в Киеве пророссийского руководителя Украины, а Владимир Путин аннексировал Крым и разжег войну на востоке, причастность к которой он до сих пор отрицает, отношения между бывшими союзниками находятся в крайнем упадке. Украина стремится к интеграции с Западом, а Россия всячески препятствует этим усилиям.

Создание более прочной опоры в украинском парламенте помогло бы достижению этой цели. И связанный с Кремлем бизнесмен уже перестроил дружественную по отношению к России партию «Оппозиционная платформа» накануне голосования, которое состоится 21 июля.

Местный магнат Виктор Медведчук , чья дочь считает Путина своим крестным отцом, помогает в этом деле. На прошлой неделе он договорился об обмене пленными. А еще он обещает снизить цены на энергоресурсы.

Но все эти попытки терпят неудачу. Уровень поддержки симпатизирующим России политическим силам остается почти без изменений по сравнению с 2014 годом, когда на Украине началось второе за десятилетие проевропейское восстание.

Утрата влияния

Недовольство неослабевающей коррупцией пошло на пользу телевизионному комику Владимиру Зеленскому, который этой весной был избран на пост президента. Его партия, обещающая продолжить прозападный курс, стала неудержимым фаворитом накануне парламентских выборов.

«Цель России проста: восстановить власть и влияние через своих ставленников. Но добиться этого очень сложно, — сказал в интервью по телефону директор киевского центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко . — Они хотят создать «авангард» в парламенте и расширить там свое присутствие».

Путин пытается оказать нажим на Зеленского, у которого нет политического опыта. После избрания Зеленского Россия начала выдавать свои паспорта жителям восточной Украины, где идут боевые действия, и эта инициатива помешает ему урегулировать конфликт.

Между тем, один из соратников Медведчука купил национальный телеканал, что чревато усилением информационной войны.

Тесные семейные, культурные и языковые связи означают, что на Украине всегда будет электорат, поддерживающий прокремлевских политиков.

«У меня много родственников в России, и мне не нравится, что украинские руководители пытаются сделать из нас врагов», — сказала 35-летняя киевлянка Марина, которая ждет ребенка.

Но у многих совсем другие настроения. В мае-июне группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что две трети украинцев по-прежнему считают Россию агрессором, и лишь четверть говорит прямо противоположное.

Поскольку избиратели Крыма и жители в зоне конфликта не могут голосовать, а большинство граждан страны все больше поддерживают долгосрочные цели Украины по вступлению в ЕС НАТО , степень поддержки пророссийских партий вряд ли серьезно вырастет.

«За эту политическую силу будут голосовать люди с историей и с политической лояльностью, — сказал аналитик из киевского Центра Разумкова Юрий Якименко. — Для них не важны новые лица, в то время как среди других избирателей спрос на новые лица очень высок».