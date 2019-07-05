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Россия пообещала возместить долг Совету Европы 

Парламентская газета + ещё 6 42 минуты назад
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в пятницу сообщил о планах Москвы выплатить оставшейся задолженности по взносам в Совет Европы.
2 июля пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Дэниел Хольтген сообщил, что Россия перевела свой взнос в размере 33 миллиона евро в бюджет совета за 2019 год. Он также заметил, что за период 2017-2018 годов Россия должна выплатить еще 55 миллионов евро.
«Мы уже давно заявили позицию: как только будут восстановлены полностью права нашей делегации, мы взносы возместим. Часть взносов по задолженности уже возместили, продолжаем работать», — сказал Грушко (цитата по РИА «Новости»), отметив, что сначала необходимо пройти внутригосударственные процедуры.
В апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российскую делегацию лишили права голосовать, входить в состав руководящих органов и участвовать в наблюдательных миссиях в ПАСЕ. Москва отказалась работать на таких условиях и не стала направлять заявку на подтверждение полномочий в 2016-2018 гг. В 2017 году Россия приостановила выплаты в бюджет СЕ до момента восстановления полномочий ее делегации.
26 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую права российских парламентариев в полном объёме. После этого делегация РФ вернулась к полноформатной работе в организации.
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Политика , Александр Грушко , Дэниел Хольтген , Совет Европы , РИА Новости , Москва
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