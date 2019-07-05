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«Мечтать не вредно»: в России оценили претензии Украины на Арктику 

Рамблер 29 минут назад
В Госдуме РФ прокомментировали заявление украинского посла в Норвегии о том, что Украина может заняться освоением Арктики, сообщает газета «Взгляд». По мнению главы думского комитета по проблемам Севера Николая Харитонова, перед тем, как становиться «арктическим игроком», необходимо «разобраться в своём огороде».
«Мечтать не вредно. В составе СССР, возможно, и смогла бы она стать игроком. А так непонятно, как она может оказаться претендентом на клочок земли в Арктике. Исключено», — заявил парламентарий.
Ранее, по данным издания High North News, посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк будучи на архипелаге Шпицберген заявил, что власти страны заинтересовались арктической темой.
«Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком», — отметил дипломат, подчеркнув, что с этой целью будет активизировано взаимодействие с Норвегией.
По словам Харитонова, сегодня на Арктику «претендуют Россия, Китай, США и другие». При этом депутат выразил недоумение, как в этот список сможет попасть Украина.
«Китай открывает полярные станции, сотрудничает с Россией. Американцы сами по себе претендуют. Норвегия, Швеция, Исландия тоже. А как Украина может там оказаться, сказать трудно», — заявил парламетнарий.
Комментарии26
Политика , Видео , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , Норвегия
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