Папа Римский обратился к Путину с необычной просьбой

«Франциск пожал руку Путину, а потом попросил молиться за него», — пишет издание argumenti.ru.

Президент России в ответ поблагодарил понтифика за беседу. Путин признался, что разговор с папой Римским был для него содержательным и интересным. Издание уточняет, что официальная протокольная служба не стала фиксировать необычную просьбу понтифика.