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Папа Римский обратился к Путину с необычной просьбой 

Ura.Ru 8 минут назад
Фото: ТАСС
Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина молиться за него. Такой просьбой понтифик завершил встречу с российским лидером.
«Франциск пожал руку Путину, а потом попросил молиться за него», — пишет издание argumenti.ru.
Президент России в ответ поблагодарил понтифика за беседу. Путин признался, что разговор с папой Римским был для него содержательным и интересным. Издание уточняет, что официальная протокольная служба не стала фиксировать необычную просьбу понтифика.
Так Франциск завершил встречу с Путиным, которая состоялась 4 июля во время официального визита российского лидера в Италию. Президент России и главный католик мира не только обсудили насущные вопросы, но и обменялись презентами. Так, Путин подарил Франциску диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех».
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