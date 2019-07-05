Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина молиться за него. Такой просьбой понтифик завершил встречу с российским лидером.
«Франциск пожал руку Путину, а потом попросил молиться за него», — пишет издание argumenti.ru.
Президент России в ответ поблагодарил понтифика за беседу. Путин признался, что разговор с папой Римским был для него содержательным и интересным. Издание уточняет, что официальная протокольная служба не стала фиксировать необычную просьбу понтифика.
Так Франциск завершил встречу с Путиным, которая состоялась 4 июля во время официального визита российского лидера в Италию. Президент России и главный католик мира не только обсудили насущные вопросы, но и обменялись презентами. Так, Путин подарил Франциску диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех».