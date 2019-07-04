С глазу на глаз: как прошли переговоры Путина и Папы

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Италию Ватикан , где провел встречу с папой Римским Франциском . Их беседа проходила в библиотеке, расположенной рядом с покоями понтифика. Переговоры шли в течение часа, в комнате вместе с главами стран присутствовал только переводчик. Представители российской делегации в это время ожидали окончания аудиенции в смежной комнате.

Российский лидер Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ватикан, где встретился с папой Римским Франциском.

По словам посла России в Ватикане Александра Авдеева, эта встреча необходима для того, чтобы обменяться взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки, связанным с ситуацией в Сирии, на Украине, а также с гуманитарными проектами в Донбассе.

Встреча проходила в Папской библиотеке Апостольского дворца, которая расположена в крыле третьего этажа, рядом с покоями папы Римского. Понтифик, облаченный в парадное одеяние — белую мантию — встретил президента России и российскую делегацию в холле перед библиотекой. Папа и президент пожали друг другу руки, а затем последовали ко входу, где произошла небольшая заминка: Владимир Путин пригласил жестом папу Римского войти, но тот с улыбкой настоял на том, что российский глава как гость должен войти первым.

После этого они расположились за письменным столом в библиотеке. Президент и понтифик дождались, пока фотографы и опреаторы сделают протокольные снимки, после чего провели беседу один на один, только в присутствии переводчика, передает РИА «Новости».

Примерно спустя час в библиотеку снова пригласили членов делегаций и журналистов. Теперь папа Римский и глава российского государства находились в противоположном конце комнаты, где стоя приветствовали их. В завершение аудиенции было сделано памятное фото со всеми членами делегации. После этого российский президент провел переговоры с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

Незадолго до двусторонней встречи помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, какие темы планировалось поднять во время переговоров Владимира Путина и папы Римского.

«Конечно, на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. Очень важно отметить, что наши стороны подходят с близких или практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом, предотвращение техногенных катастроф», — передает слова Ушакова РИА «Новости».

Помощник главы России отметил, что взгляды стран на такие темы, как защита христиан в регионах конфликтов, отстаивание общих гуманистических ценностей, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалогов, также совпадают.

«В этом контексте, как мы ожидаем, будет затронута ситуация в Сирии, вопросы возможного скорейшего создания гражданской инфраструктуры по оказанию действенной гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям. Также будут затронуты вопросы работы по восстановлению и сохранению христианских святынь на территории Сирии», — отметил Ушаков.

По его словам, во время переговоров Путин и Папа должны были обговорить ситуацию на юго-востоке Украине, а также «перспективы реализации ряда гуманитарных проектов по линии Римско-католической церкви в Донбассе».

Кроме того, планировалось подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом РФ и профильной структурой Ватикана.

Вопрос ответного визита папы Римского в России пока не планируется поднимать, так как эту тему следует сначала обсудить с представителями Русской православной церкви (РПЦ).

Между тем, в Московском патриархате эту встречу назвали важной и полезной, так как Москва и Ватикан имеют «сходные позиции по ряду вопросов мировой политики». Кроме того, обе стороны, как отметили в РПЦ, поддерживают «традиционные ценности брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям». Таким образом, РПЦ поддерживает и приветствует «любые контакты глав государств и правительств, в том числе президента Путина и папы Римского Франциска».

Однако приезд папы Римского в Россию, если учитывать нынешние условия, может быть пока преждевременным, считает генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский

«Я лично неоднократно высказывал свое сугубо частное мнение, что российское общество пока не готово принять понтифика. Необходимо время, необходимо терпение», — сказал РИА «Новости» Ковалевский. Он добавил, что визит папы Римского «должен все-таки нести мир, а не расколы и непонимание со стороны определенной части российского общества, которая может воспринять этот визит резко негативно».